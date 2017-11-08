Минстрой: Программа расселения выполнена на 95%, но аварийного жилья в России не стало меньше

08:57, 08 ноября 2017, ПАИ

За последние пять лет количество аварийного жилья в России не уменьшилось, несмотря на реализацию госпрограммы расселения 2014–2017 годов, пишет газета «Известия» со ссылкой на директора департамента городской среды Министерства строительства РФ Оксану Демченко Всего на данный момент признаны непригодными для проживания более 11 млн кв м. жилой площади. Речь идет о жилье, которое было признано аварийным после 1 января 2012 года.

В Минстрое отмечают, что программа расселения выполнена на 95%, однако количество аварийного жилья осталось неизменным. «Изношенные и морально устаревшие дома, конечно, нужно заменять на современные», констатировала Оксана Демченко.