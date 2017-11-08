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Общество

Специалисты по экстремальной военной медицине появятся в ВДВ

В 2018 году в Воздушно-десантных войсках будут проходить службу специалисты, обладающие передовыми знаниями в области экстремальной военной медицины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. 

Подготовка военных специалистов проводится для повышения навыков по оказанию неотложной медицинской помощи и спасению жизни военнослужащим, находящихся в экстремальных условиях.

В течение нескольких месяцев десантники осваивают водолазную медицину, терапию, анестезиологию, реаниматологию, хирургию, медицинскую помощь в экстремальных ситуациях и скорую медицинскую помощь. Подготовка медиков-десантников проходит на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. После обучения военнослужащие прибудут в медицинские подразделения своих воинских частей и соединений ВДВ.

Плановая подготовка врачебного и среднего медицинского персонала войскового звена медицинских подразделений ВДВ проводится для повышения квалификации и качественного оказания квалифицированной медицинской помощи военнослужащим не только в стационаре, но и в полевых условиях. Каждый год в ВДВ подтверждают и наращивают свои знания более 300 врачей и средних медицинских специалистов, которые походят плановое обучение в главных медицинских центрах страны.

Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

 

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