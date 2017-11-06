Укравших три велосипеда школьников задержали псковские полицейские

09:24, 08 ноября 2017, ПАИ

Псковские полицейские задержали трёх школьников, подозреваемых в каражах велосипедов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Новосокольниках в период с 27 октября по 3 ноября из сарая у дома по улице Матросова путем проникновения через незапертую дверь была совершена кража двух велосипедов. Причиненный ущерб составил 18 тысяч рублей. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, подозреваемые в совершении данного хищения. Ими оказались двое местных школьников. Похищенное изъято.

В Печорах 2 ноября из подъезда дома по улице Индустриальной был украден еще один велосипед. Ущерб составил 13 тысяч рублей. В этой краже подозревается учащийся 2006 года рождения. Похищенный велосипед изъят. По данным фактам проводятся проверки.