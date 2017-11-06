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Укравших три велосипеда школьников задержали псковские полицейские

Псковские полицейские задержали трёх школьников, подозреваемых в каражах велосипедов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Новосокольниках в период с 27 октября по  3 ноября из сарая у дома по улице Матросова путем проникновения через незапертую дверь была совершена кража двух велосипедов. Причиненный ущерб составил 18 тысяч рублей. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных  мероприятий установлены лица, подозреваемые в совершении данного хищения. Ими оказались двое местных  школьников. Похищенное изъято. 

В Печорах 2 ноября из подъезда дома по улице Индустриальной был украден еще один велосипед. Ущерб составил 13 тысяч рублей. В этой краже подозревается учащийся 2006 года рождения.  Похищенный велосипед изъят. По данным фактам проводятся проверки.

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