Отремонтировать дорогу Кузово-Заходы обязала порховская прокуратура администрацию Дубровенской волости

10:05, 08 ноября 2017, ПАИ

Прокуратура Порховского района обязала администрацию Дубровенской волости отремонтировать дорогу местного значения Кузово - Заходы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе обследования дороги с привлечением сотрудника ГИБДД было установлено, что проезжая часть имеет повсеместные просадки, выбоины, и движение по ней невозможно.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес главы муниципального образования представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.