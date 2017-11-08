0
15:38
Щиглицкий рыбзавод пополнил список претендентов на «Народное признание» в номинации «Наша марка»
14:48
«Бал чемпионов» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:45
Открыт приём заявок на разработку проекта реставрации стен Окольного города в Пскове
10:48
Международная выставка кошек пройдёт в Ледовом дворце Пскова 11-12 ноября
08:57
Минстрой: Программа расселения выполнена на 95%, но аварийного жилья в России не стало меньше
21:38
В Псковской области госинспекторами рыбоохраны за неделю изъяты 33 незаконных орудий лова
21:00
Представителей УИКов Пскова поблагодарили за работу на прошедших выборах в городскую Думу
Еще новости
Общество

Отремонтировать дорогу Кузово-Заходы обязала порховская прокуратура администрацию Дубровенской волости

Прокуратура Порховского района обязала администрацию Дубровенской волости отремонтировать дорогу местного значения Кузово - Заходы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе обследования дороги с привлечением сотрудника ГИБДД было установлено, что проезжая часть имеет повсеместные просадки, выбоины, и движение по ней невозможно.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес главы муниципального образования представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Щиглицкий рыбзавод пополнил список претендентов на «Народное признание» в номинации «Наша марка»
08 ноября 2017
Щиглицкий рыбзавод пополнил список претендентов на «Народное признание» в номинации «Наша марка» 1
«Бал чемпионов» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08 ноября 2017
«Бал чемпионов» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Открыт приём заявок на разработку проекта реставрации стен Окольного города в Пскове
08 ноября 2017
Открыт приём заявок на разработку проекта реставрации стен Окольного города в Пскове
Международная выставка кошек пройдёт в Ледовом дворце Пскова 11-12 ноября
08 ноября 2017
Международная выставка кошек пройдёт в Ледовом дворце Пскова 11-12 ноября
Минстрой: Программа расселения выполнена на 95%, но аварийного жилья в России не стало меньше
08 ноября 2017
Минстрой: Программа расселения выполнена на 95%, но аварийного жилья в России не стало меньше 1
В Псковской области госинспекторами рыбоохраны за неделю изъяты 33 незаконных орудий лова
07 ноября 2017
В Псковской области госинспекторами рыбоохраны за неделю изъяты 33 незаконных орудий лова 1
Представителей УИКов Пскова поблагодарили за работу на прошедших выборах в городскую Думу
07 ноября 2017
Представителей УИКов Пскова поблагодарили за работу на прошедших выборах в городскую Думу 1
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов
07 ноября 2017
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов

Идет загрузка...