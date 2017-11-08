Псковский ресторан петербургской сети перешел под управление франчайзи и закрылся на реконструкцию

09:12, 08 ноября 2017, ПАИ

Расположенный в центре Пскова ресторан японской кухни «Васаби» (Октябрьский проспект, 14) перешел в управление франчайзинг-партнеру сети. Об этом сообщается на официальной странице псковских заведений группы кампаний «Васаби» в социальной сети «ВКонтакте».

«О сроках начала работы ресторана по системе франчайзинг после его ремонта будет объявлено дополнительно», - говорится в сообщении.

Одновременно известный псковский дизайнер Дмитрий Станкевич, специализирующийся на работе с заведениями общепита, на своей странице в Facebook написал: «У меня две новости: плохая - вчера в Пскове закрылся ресторан ВАСАБИ. Хорошая - через месяц мы его откроем в обновлённом формате!»

Группа компаний «Васаби» включает рестораны японской и итальянской кухни, расположенные в Санкт-Петербурге, Череповце, Пскове, Великом Новгороде и Костроме. Псковский «Васаби» начал работу в 2011 году. В Пскове также работает ресторан «Розарио» данной сети.