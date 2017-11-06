Условный срок получили руководители псковских компаний за попытку незаконного возмещения налога

09:32, 08 ноября 2017, ПАИ

В Пскове к уголовной ответственности привлечены два руководителя коммерческих организаций за попытку незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что злоумышленники в целях незаконного возмещения из бюджета суммы налога на добавленную стоимость в размере более 15 млн рублей предоставили в налоговый орган уточненную декларацию относительно деятельности коммерческой организации, возглавляемой одним из них, и содержащую недостоверные сведения о проводимых при строительстве таможенного терминала работах, которые в реальности не выполнялись.

Псковский городской суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества, совершенное в особо крупном размере), и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.