Ушедшую в лес псковичку разыскивает полиция

20:42, 08 ноября 2017, ПАИ

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение пропавшей без вести Татьяны Березовской 1959 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, около 15:00 21 августа она ушла из дома в деревне Торошино в лес за ягодами и не вернулась.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые с сединой, глаза карие.

Была одета в платок с изображением красных роз, короткий коричневый пиджак на пуговицах, длинную черную юбку ниже колена, короткие резиновые сапоги черного цвета. При себе у Т. Березовской имелось черное пластмассовое ведро.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Татьяны Березовской, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8(8112): 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.