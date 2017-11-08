0
20:14
«Пьяных» ДТП становится меньше в Псковской области
10:27
В Пскове продолжают разыскивать пропавшего год назад учащегося одного из колледжей
09:19
В Пскове возле «Ленты» пешеход попал под колёса автомобиля
14:52
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов
14:01
Скандальное граффити на здании администрации Псковской области оперативно закрасили
13:10
Администрация Псковской области подверглась атаке вандалов (ФОТО)
10:55
Акт вандализма совершен в Детском парке Пскова (ФОТО)
Еще новости
Происшествия

Ушедшую в лес псковичку разыскивает полиция

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение пропавшей без вести Татьяны Березовской 1959 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, около 15:00  21 августа она ушла из дома в деревне Торошино в лес за ягодами и не вернулась.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые с сединой, глаза карие.

Была одета в платок с изображением красных роз, короткий коричневый пиджак на пуговицах, длинную черную юбку ниже колена, короткие резиновые сапоги черного цвета. При себе у Т. Березовской имелось черное пластмассовое  ведро.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Татьяны Березовской, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по  телефонам: 8(8112): 676-844, 676-874, 676-851, 676-872  или  02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Пьяных» ДТП становится меньше в Псковской области
08 ноября 2017
«Пьяных» ДТП становится меньше в Псковской области
В Пскове продолжают разыскивать пропавшего год назад учащегося одного из колледжей
06 ноября 2017
В Пскове продолжают разыскивать пропавшего год назад учащегося одного из колледжей
В Пскове возле «Ленты» пешеход попал под колёса автомобиля
06 ноября 2017
В Пскове возле «Ленты» пешеход попал под колёса автомобиля 5
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов
05 ноября 2017
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов 7
Скандальное граффити на здании администрации Псковской области оперативно закрасили
05 ноября 2017
Скандальное граффити на здании администрации Псковской области оперативно закрасили 3
Администрация Псковской области подверглась атаке вандалов (ФОТО)
05 ноября 2017
Администрация Псковской области подверглась атаке вандалов (ФОТО) 8
Акт вандализма совершен в Детском парке Пскова (ФОТО)
05 ноября 2017
Акт вандализма совершен в Детском парке Пскова (ФОТО) 22
Интернет-мошенничества участились в Псковской области
02 ноября 2017
Интернет-мошенничества участились в Псковской области

Идет загрузка...