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Общество

Международная выставка кошек пройдёт в Ледовом дворце Пскова 11-12 ноября

11-12 ноября в Ледовом дворце Пскова пройдёт международная выставка кошек «Кубок Плескавы - 2017». Об этом сообщается в группе клуба любителей кошек «Плескава» в социальной сети «ВКонтакте».  

В рамках выставки запланированы WCF-ринги для взрослых и молодых животных,  монопородные шоу британских котов, скоттиш фолдов/страйтов, мейн кунов, курильских бобтейлов, сфинксов, рексов, персов/экзотов, форест шоу, шоу редких пород. Для владельцев кастрированных животных будет проведён WCF-ринг Neuter.

Оценивать животных будут эксперты из Германии и России. Победителям WCF-рингов и монопородных шоу вручат фотографии любимцев на память.

Начало выставки – в 10:00.

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