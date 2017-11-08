Международная выставка кошек пройдёт в Ледовом дворце Пскова 11-12 ноября
11-12 ноября в Ледовом дворце Пскова пройдёт международная выставка кошек «Кубок Плескавы - 2017». Об этом сообщается в группе клуба любителей кошек «Плескава» в социальной сети «ВКонтакте».
В рамках выставки запланированы WCF-ринги для взрослых и молодых животных, монопородные шоу британских котов, скоттиш фолдов/страйтов, мейн кунов, курильских бобтейлов, сфинксов, рексов, персов/экзотов, форест шоу, шоу редких пород. Для владельцев кастрированных животных будет проведён WCF-ринг Neuter.
Оценивать животных будут эксперты из Германии и России. Победителям WCF-рингов и монопородных шоу вручат фотографии любимцев на память.
Начало выставки – в 10:00.