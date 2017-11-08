Северное сияние могли наблюдать жители Пскова прошедшей ночью
Северное сияние могли наблюдать жители Пскова прошедшей ночью. Как сообщает в социальной сети «ВКонтакте» псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов, зелёное свечение на небе появилось в районе 00:23-00:49 8 ноября.
Специалисты отмечают, что его появление не уникальное явление для области. Все объясняется близостью к широтам, где его наблюдают довольно часто (63,5 градуса северной широты). Псков находится на 59-й параллели, и в период активности солнца северное сияние появляется над городом. Причиной его становятся, так называемые, геомагнитные бури.