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Общество

Северное сияние могли наблюдать жители Пскова прошедшей ночью

Северное сияние могли наблюдать жители Пскова прошедшей ночью. Как сообщает в социальной сети «ВКонтакте» псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов, зелёное свечение на небе появилось в районе 00:23-00:49 8 ноября.

  • Северное сияние над Псковом
    Фото: Петр Митрофанов
  • Северное сияние над Псковом
    Фото: Петр Митрофанов
  • Северное сияние над Псковом
    Фото: Петр Митрофанов

Специалисты отмечают, что его появление не уникальное явление для области. Все объясняется близостью к широтам, где его наблюдают довольно часто (63,5 градуса северной широты). Псков находится на 59-й параллели, и в период активности солнца северное сияние появляется над городом. Причиной его становятся, так называемые, геомагнитные бури.

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