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Общество

Три человека пострадали в ДТП на псковских дорогах 7 ноября

7 ноября на территории Псковской области зарегистрированы три ДТП, в которых три человека получили ранения различной степени тяжести, виновниками двух аварий были водители в состоянии алкогольного опьянения.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В частности, в 10:10 в Пскове у дома 39 по улице Труда нетрезвый 63-летний водитель автомашины  «Лада-Гранта» сбил 45-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила незначительные травмы.

В 12:00 в Пскове на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гоголя 63-летний водитель «Рено-Дастер» при выезде с второстепенной дороги не пропустил ВАЗ-11130, которым управлял 19-летний пскович, и столкнулся с ним, а после врезался в «Мазду Кседос», за рулём которого находился 27-летний мужчина. Пострадал в аварии 19-летний пассажир ВАЗа, госпитализация ему не потребовалась.

В 16:30 в Дедовичском районе на 45-м километре трассы Порхов - Успенье нетрезвый 63-летний водитель УАЗ «Патриот» врезался в двигавшийся впереди ВАЗ-2107. Ранения в этом ДТП получила 28-летняя девушка, управлявшая ВАЗом, она обратилась в районную больницу.

7 ноября полиция задержала на дорогах области 10 нетрезвых водителей.

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