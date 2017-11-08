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Общество

Более 200 жителей Пустошкинского района зарегистрировали на портале Пенсионного фонда

В Пустошкинском районе на портале Пенсионного Фонда России зарегистрированы более 200 жителей, 386 человек получили услугу по подтверждению личности и 29 человек восстановили доступ к госуслугам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда.

«Мы разъясняем нашим клиентам, что после регистрации на портале госуслуг каждый человек сможет беспрепятственно пользоваться электронными сервисами ПФР, а значит, узнать о количестве заработанных баллов, длительности своего стажа, периодах трудовой деятельности, а также размере начисленных работодателем страховых взносов», - пояснила начальник Отдела ПФР в Пустошкинском районе Лариса Соловьева. - Кроме того пенсионер, зарегистрированный на портале, всегда в курсе размера пенсии с учетом всех прошедших индексаций, а мамочки - знают величину (или остаток) средств материнского капитала.

Добавим, что в этом году через личный кабинет гражданина пустошкинский Отдел ПФР принял более 120 заявлений о назначении пенсии, свыше 300 заявлений о выборе способа доставки пенсий, 7 -  об установлении ежемесячной денежной выплаты и 36 - об установлении федеральной социальной доплаты.

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