60 млн рублей дополнительно выделят на завершение строительства Псковского перинатального центра

10:30, 08 ноября 2017, ПАИ

60 млн рублей дополнительно направит на выполнение завершающего комплекса работ в Псковском перинатальном центре заказчик проекта - государственная корпорация «Ростех». Об этом шла речь на рабочей встрече первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, председателя Государственного комитета региона по здравоохранению и фармации Игоря Потапова и представителей генерального подрядчика и проектировщика ООО «РТ-СоцСтрой».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, совещание прошло по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На нём стороны обсудили дополнительные меры по ускорению ввода в эксплуатацию Псковского перинатального центра.

Также в ходе обсуждения участники рабочей встречи согласовали окончательный график проведения работ и наметили пути ускорения взаиморасчета между всеми участниками строительства.

Отдельно Вера Емельянова поручила Игорю Потапову начать подготовку документации для лицензирования перинатального центра, чтобы вовремя обеспечить его полное и безопасное функционирование.

Напомним, Перинатальный центр строится в Пскове в рамках программы Министерства здравоохранения РФ по развитию родовспомогательной службы в Российской Федерации. Центр рассчитан на 110 коек для беременных женщин с высокой степенью риска рождения ребенка с утробной патологией, а также для новорожденных и детей раннего возраста с врожденной патологией. Общий объем вложений составляет 2,6 млрд рублей. Объект должны были сдать в эксплуатацию еще этим летом, но сроки постоянно переносились.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников назвал недопустимой задержку в строительстве перинатального центра и взял ситуацию под особый контроль.