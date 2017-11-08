«Луки-Энергия» сыграет с костромским «Спартаком» 11 ноября

12:25, 08 ноября 2017, ПАИ

11 ноября в 14:00 в поселке Караваево Костромской области футбольный клуб «Луки-Энергия» (Великие Луки) встретится с костромским «Спартаком». Это будет заключительный матч летне-осеннего этапа ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017-2018 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщил пресс-атташе великолукского клуба Владимир Богатырев.

Он отметил, что предыдущая встреча «Луки – Энергия» и «Спартака» состоялась 18 августа. Она завершилась победой великолучан.

Владимир Богатырёв также рассказал, что 4 ноября команда «Луки-Энергия» обыграла сборную «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Матч на домашнем поле великолучан завершился со счётом 2:0.

Эта победа стала для «Луки-Энергия» четвёртой в сезоне. Набрав 15 очков, команда занимаете 11-ом.