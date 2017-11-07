Через борщевиковые тернии к международному признанию

12:45, 08 ноября 2017, ПАИ

Центр поддержки экспорта Псковской области провёл в Печорах круглый стол «Приграничное сотрудничество как инструмент развития сельского хозяйства». К участию в этом мероприятии были приглашены владельцы личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальные и коллективные сельхозпроизводители Печорского района – представители малого сельского бизнеса.

Руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская собрала их не столько для того, чтобы они в очередной раз могли во всеуслышание поделиться своими проблемами, а чтобы они заранее начали готовиться к следующему Международному гастрономическому форуму Псковской области, причём не поврозь, а сообща. И чтобы эта кооперация дала синергетический эффект даже и без применения административного ресурса.

В Эстонию со своим сыром

Тем более, что многие из участников этого круглого стола уже и так производят гастрономическую продукцию, которая стала визитной карточкой Псковской области не только в России, но и за рубежом. Но в одиночку никак не могут добиться признания у себя в регионе и жалуются, что областные власти поддерживают только крупных сельхозпроизводителей, а мелких – словно не замечают.

Например, владелец торговой марки «Бебешкино», знаменитый псковский сыродел Анвар Зуфаров рассказал, что эстонцы уже начали охоту за его сырами. Но сделать так, чтобы они вывозили его продукцию из России целыми легальными партиями, а не «под полой», он пока не в состоянии: ему не хватает сил и средств наладить полноценный экспорт.

Кроме того, Анвар и его супруга Анна, по их же признанию, совершили типичную для начинающих бизнесменов ошибку. Они начали рекламировать свою торговую марку, не успев как следует наладить производство и сервис. В результате турфирмы уже сейчас готовы снаряжать к ним на мастер-классы и дегустацию целые автобусы, но бебешкинским сыроварам пока не особо есть что туристам предложить.

Тут бы псковским властям вмешаться, оказать энтузиастам из глубинки небольшую материальную поддержку в виде какого-нибудь гранта, но нет. Сколько бы центральные СМИ ни писали про Анвара и его «бебешкинские солнышки», местные власти остаются к его стенаниям глухи.

Не кнутом, а пряником

Мастерская по производству пряников взяла недавно приз зрительских симпатий на празднике в Туле (представляете, сами туляки признали, что их пряники уступают псковским и по красоте и по вкусу!). Но автор пряника, по её же словам, так до сих пор и не дождалась похвалы или поощрения от администрации Псковской области. Более того, она заметила, что на выездных мероприятиях псковские официальные лица почему-то как нарочно обходят её прилавок стороной. «А без поддержки региональных властей выше инициативы не прыгнешь», - убеждена она.

Маленьким псковским сельхозпроизводителям обидно видеть, как власти других регионов пестуют малый бизнес на селе, всячески продвигая собственные гастрономические диковинки. Пока псковские фермеры домогаются любви власть имущих, другие субъекты Российской Федерации выигрывают «битву за урожай», даже не обладая таким творческим потенциалом, какой есть в нашей области.

А туристы тем временем днём с огнём ищут «псковский сувенир», местные рестораторы в муках изобретают «псковскую кухню», а руководители организаций и фирм перед каждым корпоративным праздником ломают голову, что бы такое положить в подарочную корзинку для випов.

А ведь в Печорском районе есть даже пивовары, способные представить к Международным Ганзейским дням в Пскове отличный крафтовый продукт. Только им самим никак не протоптать тропинку к псковскому потребителю – вот и расходится их пиво по друзьям и знакомым, да по более разворотливым питерским заказчикам. Пока псковские власти раздумывают, чем же им в 2019-м году немцев удивлять.

Не так страшен борщевик

Ещё одна неразрешимая проблема: взятая сельхозпроизводителями в аренду земля вдруг в разы подскочила в цене. Фермеры не возьмут в толк, за что им такое наказание. Вместо того, чтобы поощрить их за самоотверженную борьбу с борщевиком, власть решила драть с них втридорога за ими же отвоёванные у целины гектары.

Оказывается, в больших городах есть немало желающих осваивать псковскую глубинку и даже организовывать там новое производство, да цены на нашу землю кусаются похлеще борщевика, и далеко не каждый потенциальный фермер готов за неё бороться.

Учиться и ещё раз учиться

Центр поддержки экспорта берёт на себя часть расходов по развитию бизнеса на селе. Вывозит сельхозпроизводителей за свой счёт на международные выставки, делит с ними пополам затраты на сертификацию продуктов, помогает им найти партнёров.

Однако даже бесплатному участию в выездных ярмарках надо учиться, чтобы получать от них пользу, а не убытки. А системно повышать квалификацию, даже за государственный счёт, псковские товаропроизводители пока не научились. Они предпочитают сперва набить шишек.

И до сих пор воюют с торговыми сетями, не вполне сознавая, что их товар не для масс-маркета и что надо его позиционировать как продукцию премиум-класса.

Сделай сам

Но не всё так безрадостно. На круглом столе в Печорах фермеры познакомились с чиновниками, правда, пока муниципальными, а не региональными, которые «ищут таланты» и готовы оказывать уникальным сельхозпроизводителям всяческую поддержку, в том числе юридическую – по снижению кадастровой стоимости их земельных участков.

А также пообщались с энтузиастами, которые хотят бесплатно сделать для региональных сельхозпроизводителей сайт, через который они смогли бы не только продвигать свою продукцию, но и развивать в Псковской области гастрономический туризм.

Быстрее всего участники этого круглого стола договорились организовать в социальных сетях общий чат, чтобы обсуждать наболевшие вопросы не когда их Центр поддержки развития экспорта в следующий раз на семинар позовёт, а в порядке их возникновения. Тем более, что во время разговора выяснилось: кто-то не прочь делиться с коллегами транспортом, кто-то – телефонами проверенных юристов, а кто-то – и клиентами.

И конечно, псковские фермеры начали думать, как и где им организовать совместную торговую площадку, чтобы и сбывать свой продукт по доступным для горожан ценам, и продвигать его на псковский рынок.

Правда, мнения, где именно её организовывать, разделились. Кто-то хочет, чтобы она была в Пскове, кому-то удобнее торговать в Изборске, на пересечении турпотоков, а, например, Анвар Зуфаров считает, что лучшее место для такой площадки – его Бебешкино.

Не жизнь, а малина

«У нас вообще-то задача глобальная – как страну накормить», - говорили псковские фермеры из числа вчерашних туристов, которые приехали на псковскую землю полюбоваться её красотам – да так тут и осели, убедившись, что она неплохо кормит. Опыт тех же эстонских соседей позволяет им надеяться, что эта земля может кормить не только их самих.

На государство печорские сельхозпроизводители уже не особенно рассчитывают. Они поняли, что быстрее сами справятся со своими проблемами, если начнут действовать сообща.

В частности, они придумали уже в ближайшее время сформировать для городского бизнеса совместный пакет предложений по съедобным новогодним корпоративным подаркам.

А завершился этот круглый стол поездкой в деревню Усадище Изборской волости, где есть крестьянско-фермерское хозяйство по производству малины, голубики и ежевики, а также экологически чистых продуктов из ягод и фруктов.

Кстати, там ягодники договорились с сыроделами о новых формах взаимодействия: оказалось, что и те, и другие помимо всего прочего производят уникальные напитки («Бебешкино» - вино из одуванчиков, «Сельская усадьба» - малиновую наливку и сидр). Глядишь, к Международной Ганзе 2019-го года псковские фермеры не только немецких пивоваров за пояс заткнут, но и французским виноделам дадут прокашляться.

Елена НЕМИРОВА