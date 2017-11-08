150 тысяч долга пришлось выплатить гдовскому бизнесмену для снятия запрета на регистрацию имущества

10:38, 08 ноября 2017, ПАИ

Задолженность по страховым и налоговым обязательствам на сумму более 150 тысяч рублей погасил гдовский предприниматель, чтобы снять запрет на регистрационные действия со своего имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

10 исполнительных производств в отношении гражданина были возбуждены в период с 2016 по 2017 годы. По полученным данным из регистрирующих органов, в собственности у бизнесмена находились дом и земля в деревне, полученные по наследству. Приставы наложили в отношении имущества запрет на регистрационные действия. Кроме того, обращалось взыскание на денежные средства предпринимателя, находящиеся в банке, а также на его пенсию.

Чтобы снять запрет, мужчина пришёл в отдел судебных приставов Гдовского района и оплатил наличными всю сумму задолженности в размере 158 тысяч рублей, включая исполнительский сбор. Данная сумма покрыла все исполнительные производства, они будут окончены фактическим исполнением.