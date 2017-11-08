С любителями выпить за рулем провели беседы островские полицейские

20:50, 08 ноября 2017, ПАИ

В Островском районе дорожные полицейские провели профилактическую встречу по безопасности дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно организовывают различные мероприятия, целью которых является призвать водителей отказаться от употребления алкогольных напитков. В полиции отметили, что основным фактором, способствующим ухудшению обстановки с аварийностью, является увеличение числа дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. «Несмотря на то, что наказания за езду в нетрезвом виде ужесточены, любители погонять с ветерком после выпитых горячительных напитков на дорогах встречаются часто», - добавили в УМВД.

Дорожные полицейские Островского района рассмотрели данную проблему на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, в рамках которой провели профилактические беседы с лицами, нарушавшими законодательстве в сфере безопасности дорожного движения и склонными к употреблению алкоголя и наркотиков. Сотрудники ГИБДД напомнили всем присутствующим, что на водителя возлагается большая ответственность за управление транспортным средством, являющимся источником повышенной опасности.