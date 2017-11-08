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Общество

Россельхозбанк предлагает потребительские кредиты по ставке от 10% годовых

Россельхозбанк объявляет о снижении процентных ставок по ряду кредитных программ для частных клиентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

Процентные ставки по потребительским кредитам теперь составляют от 10% годовых*, снижение составило в среднем 2,5 п.п. Также снижены процентные ставки по ряду специальных программ, в том числе по рефинансированию потребительских кредитов (теперь ставки составляют от 11,5% годовых*), пенсионным кредитам (от 11,5% годовых*), кредитам для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (от 12,5% годовых*).

РСХБ является одним из лидеров на отечественном рынке розничного кредитования, занимая 3 место по объему кредитного портфеля. Получить более подробную информацию об условиях продуктов Россельхозбанка можно на официальном сайте Банка.

* Указанные ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.

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