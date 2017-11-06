0
10:27
В Пскове продолжают разыскивать пропавшего год назад учащегося одного из колледжей
09:19
В Пскове возле «Ленты» пешеход попал под колёса автомобиля
14:52
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов
14:01
Скандальное граффити на здании администрации Псковской области оперативно закрасили
13:10
Администрация Псковской области подверглась атаке вандалов (ФОТО)
10:55
Акт вандализма совершен в Детском парке Пскова (ФОТО)
22:05
Интернет-мошенничества участились в Псковской области
Еще новости
Происшествия

Двух водителей, не в первый раз севших за руль пьяными, задержали в Пскове

В Пскове задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 6 ноября у дома по улице Леона Поземского полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21093. За рулем легковушки оказался 48-летний горожанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Утром 7 ноября по улице Труда в Пскове на автомобиле «Лада» следовал 63-летний  мужчина, который тоже был нетрезв. Проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове продолжают разыскивать пропавшего год назад учащегося одного из колледжей
06 ноября 2017
В Пскове продолжают разыскивать пропавшего год назад учащегося одного из колледжей
В Пскове возле «Ленты» пешеход попал под колёса автомобиля
06 ноября 2017
В Пскове возле «Ленты» пешеход попал под колёса автомобиля 5
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов
05 ноября 2017
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов 7
Скандальное граффити на здании администрации Псковской области оперативно закрасили
05 ноября 2017
Скандальное граффити на здании администрации Псковской области оперативно закрасили 3
Администрация Псковской области подверглась атаке вандалов (ФОТО)
05 ноября 2017
Администрация Псковской области подверглась атаке вандалов (ФОТО) 8
Акт вандализма совершен в Детском парке Пскова (ФОТО)
05 ноября 2017
Акт вандализма совершен в Детском парке Пскова (ФОТО) 22
Интернет-мошенничества участились в Псковской области
02 ноября 2017
Интернет-мошенничества участились в Псковской области
Пскович спрыгнул с моста через Великую
02 ноября 2017
Пскович спрыгнул с моста через Великую 1

Идет загрузка...