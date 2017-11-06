Двух водителей, не в первый раз севших за руль пьяными, задержали в Пскове

11:13, 08 ноября 2017, ПАИ

В Пскове задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 6 ноября у дома по улице Леона Поземского полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21093. За рулем легковушки оказался 48-летний горожанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Утром 7 ноября по улице Труда в Пскове на автомобиле «Лада» следовал 63-летний мужчина, который тоже был нетрезв. Проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.