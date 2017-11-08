Заключать правильные договоры с управляющими компаниями научили псковичей

12:17, 08 ноября 2017, ПАИ

В Пскове состоялась очередная встреча председателей советов многоквартирных домов (МКД) по вопросу формирования договорных отношений между собственниками квартир и управляющими организациями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Председатель общественного совета при Государственном комитете Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кириллов познакомил участников встречи с порядком заключения типовых и рекомендованных формах договоров и отчетов управляющих организаций. Он также подчеркнул, что договор управления - это гражданско-правовой договор равноправных сторон: «Требования собственников не могут быть не услышаны, если они четкие и обоснованы финансово, в ином случае с поведением управляющей организации должна разбираться лицензионная комиссия».

Член лицензионной комиссии Игорь Романов отметил, что особого внимания требует проработка в законодательном аспекте вопроса ведения специального счета на каждый дом по аккумулированию средств собственников собранных на его содержание. Раздельное ведение счетов на сегодня не всегда принимается специалистами управляющих организаций, что затрудняет отслеживание движения средств со стороны собственников и председателей советов МКД.

Начальник инспекции государственного жилищного надзора Государственного комитета Псковской области Валентина Зубова разъяснила участникам встречи вопрос состава общедомового имущества и полномочий председателя совета МКД по проведению собрания, подписанию договора и контролю его исполнения.

«Все обязательные работы должны присутствовать в договоре и, если договор устарел, это должно вызывать беспокойство, прежде всего у директора управляющей организации», - добавила председатель совета дома по улице Мирная Нина Каштанова.

Депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев, осуществляющий поддержку работе клуба, отметил важность этой темы и отсутствие внимания к ней со стороны управляющих организаций. Так, из более чем 20 приглашенных представителей управляющих компаний на обсуждение темы пришли сотрудники только одной организации - ООО «ТЭЗиИС».

Кроме того, у участников встречи была возможность задать вопросы по работе МБУ «Жилище», порядку участия в голосовании на общем собрании администрации города и порядку конкурсного отбора управляющей организации.

Добавим, следующая встреча по теме «Платежи за капитальный ремонт» запланирована на 5 декабря.