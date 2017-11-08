Нарушения подготовки к отопительному сезону выявлены в псковских котельных ОАО «РЖД»

13:03, 08 ноября 2017, ПАИ

Транспортная прокуратура выявила в котельных Пскова, состоящих на балансе Великолукского территориального участка ОАО «РЖД», нарушения требований к содержанию тепловых энергоустановок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что на котельных не проводились испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность, не велись книга учета тепловых энергоустановок и журналы записи результатов поверок, калибровок и ремонтов приборов. Кроме того, отсутствовали обваловка и отмостка вокруг каждого бака-аккумулятора горячей воды по всему периметру бакового хозяйства, котельные не были обеспечены аварийным электрическим освещением.

В этой связи в отношении ответственных лиц возбуждены два дела об административном правонарушении по статье 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки); руководителю Великолукского территориального участка внесено представление.