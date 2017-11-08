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Иван Цецерский поздравил Андрея Турчака с избранием на должность вице-спикера Совета Федерации

Глава Пскова Иван Цецерский поздравил Андрея Турчака с избранием на должность вице-спикера Совета Федерации РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В вашем активе – значимые профессиональные достижения, солидный опыт управленческой работы, прежде всего на посту губернатора Псковской области», - говорится в поздравлении главы Пскова.

Иван Цецерский подчеркнул, что с Андреем Турчаком его связывают доверительные отношения: «Ваше внимание к Городу воинской славы Пскову позволяло успешно решать самые разные, в том числе острые и амбициозные задачи. Псковичи благодарны вам за оказанное содействие и надеются, что и в дальнейшем проекты, направленные на развитие Пскова, будут получать вашу помощь на федеральном уровне. Ценю ваши советы и личную поддержку».

Глава Пскова пожелал Андрею Турчаку успешной работы на новом, ответственном посту, достижения всех поставленных целей, крепкого здоровья, семейного благополучия, неизменно хорошего настроения.

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