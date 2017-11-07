0
16:46
Обменный курс: слова на цифры
12:45
Через борщевиковые тернии к международному признанию
20:08
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов
17:58
Руководитель группы компаний «Мега-холод» Татьяна Кириленок поборется за премию «Народное признание» в номинации «Лидер»
17:29
Российские регионы получат в 2018 году дотаций на 104 млрд рублей
11:10
Реструктуризацию долга Псковпассажиравтотранса перед облбюджетом назвал первоочередной задачей Александр Питиримов
16:03
Бизнесмен Юрий Подобед возглавил Агентство инвестиционного развития Псковской области
Еще новости
Экономика

Продавцов и рабочих чаще всего ищут работодатели в Псковской области

Число вакансий на рынке труда в Псковской области в октябре 2017 года выросло на 12% по сравнению с октябрем 2016 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в службе исследований компании HeadHunter, в октябре работодатели больше всего предложений о работе разместили в сферах «Продажи» (41% от общего числа вакансий), «Рабочий персонал» (20%) и «Начало карьеры, студенты» (16%).

На профобласти «Производство» и «Банки, инвестиции, лизинг» приходится еще по 12% рынка вакансий.

В среднем на одно вакантное место в Псковской области претендуют 3 кандидата при норме в 5-6 резюме на одну вакансию, что говорит о сохраняющемся дефиците специалистов в регионе. Сложнее конкурентная обстановка среди соискателей лишь в профобласти «Государственная служба, НКО», в которой на одно вакантное место претендуют в среднем 23 соискателя.

Средний уровень предлагаемой оплаты труда вырос по сравнению показателем прошлого года на 5 тысяч рублей и составил 30 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой вакансией в Псковской области в начале ноября стала должность ведущего технолога по переработке мяса с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов
07 ноября 2017
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов
Руководитель группы компаний «Мега-холод» Татьяна Кириленок поборется за премию «Народное признание» в номинации «Лидер»
06 ноября 2017
Руководитель группы компаний «Мега-холод» Татьяна Кириленок поборется за премию «Народное признание» в номинации «Лидер»
Российские регионы получат в 2018 году дотаций на 104 млрд рублей
03 ноября 2017
Российские регионы получат в 2018 году дотаций на 104 млрд рублей
Реструктуризацию долга Псковпассажиравтотранса перед облбюджетом назвал первоочередной задачей Александр Питиримов
03 ноября 2017
Реструктуризацию долга Псковпассажиравтотранса перед облбюджетом назвал первоочередной задачей Александр Питиримов
Бизнесмен Юрий Подобед возглавил Агентство инвестиционного развития Псковской области
02 ноября 2017
Бизнесмен Юрий Подобед возглавил Агентство инвестиционного развития Псковской области 5
Валентин Каленский о снижении коммерческого долга регионов: Решение президента для нас очень актуально
02 ноября 2017
Валентин Каленский о снижении коммерческого долга регионов: Решение президента для нас очень актуально
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области
01 ноября 2017
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области 4
Юрий Сорокин о снижении коммерческого долга регионов: Озвученное президентом поручение справедливо и своевременно
01 ноября 2017
Юрий Сорокин о снижении коммерческого долга регионов: Озвученное президентом поручение справедливо и своевременно

Идет загрузка...