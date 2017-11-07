Продавцов и рабочих чаще всего ищут работодатели в Псковской области

13:52, 08 ноября 2017, ПАИ

Число вакансий на рынке труда в Псковской области в октябре 2017 года выросло на 12% по сравнению с октябрем 2016 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в службе исследований компании HeadHunter, в октябре работодатели больше всего предложений о работе разместили в сферах «Продажи» (41% от общего числа вакансий), «Рабочий персонал» (20%) и «Начало карьеры, студенты» (16%).

На профобласти «Производство» и «Банки, инвестиции, лизинг» приходится еще по 12% рынка вакансий.

В среднем на одно вакантное место в Псковской области претендуют 3 кандидата при норме в 5-6 резюме на одну вакансию, что говорит о сохраняющемся дефиците специалистов в регионе. Сложнее конкурентная обстановка среди соискателей лишь в профобласти «Государственная служба, НКО», в которой на одно вакантное место претендуют в среднем 23 соискателя.

Средний уровень предлагаемой оплаты труда вырос по сравнению показателем прошлого года на 5 тысяч рублей и составил 30 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой вакансией в Псковской области в начале ноября стала должность ведущего технолога по переработке мяса с зарплатой от 100 тысяч рублей.