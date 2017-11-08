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Экономика

Конкурсы на проведение аудита на псковских предприятиях объявил Инжиниринговый центр

Автономная некоммерческая организация «Инжиниринговый центр Псковской области» объявила конкурсы на проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях малого и среднего предпринимательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике. 

Проведение финансового аудита планируется в ООО «Ремонтно-механическоий завод» (за 3, 4 квартал 2016 года и 1, 2 квартал текущего) и ОАО «Локнянский хлебокомбинат» (за 2016 год).

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