Конкурсы на проведение аудита на псковских предприятиях объявил Инжиниринговый центр

21:02, 08 ноября 2017, ПАИ

Автономная некоммерческая организация «Инжиниринговый центр Псковской области» объявила конкурсы на проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях малого и среднего предпринимательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Проведение финансового аудита планируется в ООО «Ремонтно-механическоий завод» (за 3, 4 квартал 2016 года и 1, 2 квартал текущего) и ОАО «Локнянский хлебокомбинат» (за 2016 год).