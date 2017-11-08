Открыт приём заявок на разработку проекта реставрации стен Окольного города в Пскове
Начался приём заявок на разработку научно-проектной документации для первоочередных ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных сооружений Окольного города» XV-XVI веков в Пскове. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Начальная (максимальная) цена контракта обозначена суммой в 4 млн рублей. Источником финансирования определён федеральный бюджет.
Прием заявок на конкурс с ограниченным участием ведётся по адресу: 191023, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 59. Завершится он в 10:00 28 ноября.