Великолучане заняли 7-е место на Всероссийской гонке ГТО

15:20, 08 ноября 2017, ПАИ

Команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта заняла 7-е место из 25-ти команд высших учебных заведений на Всероссийской гонке ГТО, посвящённой Дню народного единства. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, соревнования прошли 4 ноября на территории УТЦ «Кавголово» в Ленинградской области.

Участие в состязании приняли почти две тысячи человек из разных регионов России. Для спортсменов была подготовлена трасса длиной около 7 километров, пролегающая по ландшафту Токсовских высот. На всём протяжении маршрута необходимо было преодолеть 27 специально сконструированных препятствий, не считая естественных крутых подъёмов и спусков. «Наибольшая выдержка понадобилась для прохождения грязевого участка маршрута глубиной около метра. А перед самым финишем участников ждала рамповая стена – новое в программе гонок испытание, пройти которое удалось далеко не всем», - рассказали в центре спортподготовки.