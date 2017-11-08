0
14:48
«Бал чемпионов» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:54
О создании в Пскове спортплощадки договорились врио губернатора и глава Федерации воркаута России
13:18
Сестёр Коченовых из Пскова выдвинули на «Народное призвание» за победу в чемпионате мира по пляжному фрисби
22:58
Две псковички попали в рейтинг самых красивых участниц Лиги женского хоккея
22:45
ФК «Псков-747» обыграл «Динамо-СПб-2» (ВИДЕО)
11:43
Сегодня в эфире ПАИ-live состоится прямая трансляция матча между ФК «Псков 747» и ФК «Динамо-Санкт-Петербург-2»
12:44
7-летний чемпион по мотокроссу номинирован на «Народное признание – 2017»
Еще новости
Спорт

Великолучане заняли 7-е место на Всероссийской гонке ГТО

Команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта заняла 7-е место из 25-ти команд высших учебных заведений на Всероссийской гонке ГТО, посвящённой Дню народного единства. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, соревнования прошли 4 ноября на территории УТЦ «Кавголово» в Ленинградской области.

Участие в состязании приняли почти две тысячи человек из разных регионов России. Для спортсменов была подготовлена трасса длиной около 7 километров, пролегающая по ландшафту Токсовских высот. На всём протяжении маршрута необходимо было преодолеть 27 специально сконструированных препятствий, не считая естественных крутых подъёмов и спусков. «Наибольшая выдержка понадобилась для прохождения грязевого участка маршрута глубиной около метра. А перед самым финишем участников ждала рамповая стена – новое в программе гонок испытание, пройти которое удалось далеко не всем», - рассказали в центре спортподготовки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Бал чемпионов» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08 ноября 2017
«Бал чемпионов» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
О создании в Пскове спортплощадки договорились врио губернатора и глава Федерации воркаута России
07 ноября 2017
О создании в Пскове спортплощадки договорились врио губернатора и глава Федерации воркаута России 5
Сестёр Коченовых из Пскова выдвинули на «Народное призвание» за победу в чемпионате мира по пляжному фрисби
06 ноября 2017
Сестёр Коченовых из Пскова выдвинули на «Народное призвание» за победу в чемпионате мира по пляжному фрисби
Две псковички попали в рейтинг самых красивых участниц Лиги женского хоккея
05 ноября 2017
Две псковички попали в рейтинг самых красивых участниц Лиги женского хоккея
ФК «Псков-747» обыграл «Динамо-СПб-2» (ВИДЕО)
04 ноября 2017
ФК «Псков-747» обыграл «Динамо-СПб-2» (ВИДЕО)
Сегодня в эфире ПАИ-live состоится прямая трансляция матча между ФК «Псков 747» и ФК «Динамо-Санкт-Петербург-2»
04 ноября 2017
Сегодня в эфире ПАИ-live состоится прямая трансляция матча между ФК «Псков 747» и ФК «Динамо-Санкт-Петербург-2»
7-летний чемпион по мотокроссу номинирован на «Народное признание – 2017»
03 ноября 2017
7-летний чемпион по мотокроссу номинирован на «Народное признание – 2017» 2
Школа бега PRO SPORT и одноименный кубок выдвинуты на «Народное признание - 2017»
03 ноября 2017
Школа бега PRO SPORT и одноименный кубок выдвинуты на «Народное признание - 2017»

Идет загрузка...