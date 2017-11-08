Университет третьего возраста открылся в Пушкинских Горах

12:30, 08 ноября 2017, ПАИ

В Пушкинских Горах начал работу Университет третьего возраста. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделении Пенсионного фонда России по Псковской области, торжественное открытие состоялось в Пушкиногорской центральной районной библиотеке.

Поздравить слушателей с этим событием пришли начальник районного отдела ПФР Ирина Мнацаканян, руководитель исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия», руководитель отдела по культуре администрации района Светлана Евдокимова, глава социального отдела администрации района Светлана Курсовая, председатель местного отделения «Союза пенсионеров России» Ольга Михайлова.

Директор библиотеки Наталья Осетрова отметила, что открытие первого учебного года Университета третьего возраста в Пушкиногорском районе приходится на осень не случайно. «Именно в это время отмечаются День пожилого человека, день бабушек и дедушек, когда мы с особым чувством выражаем слова признательности пожилым людям – родителям, родственникам, старшим наставникам, дедушкам и бабушкам, - обратила внимание Наталья Осетрова. - Для многих выход на пенсию сопровождается стрессом, тоской, медленным угасанием. Как приспособиться к своему новому статусу и продолжать получать удовольствие от жизни после выхода на пенсию? На этот вопрос может ответить Университет третьего возраста. Именно поэтому мы открываем в Пушкинских Горах отделение Университета третьего возраста».

В этом году в Пушкинских Горах будут работать четыре факультета: «Информационные технологии» (преподаватель - методист Пушкиногорской центральной районной библиотеки Анна Андреева), «Психология» (преподаватель - педагог-психолог ГКУСО ЦСО Пушкиногорского района Ольга Беляева), «Образование длиною в жизнь» (преподаватель - научный сотрудник музея-усадьбы «Михайловское» Ирина Крылова), «Здоровье и долголетие» (преподаватель - Наталья Осетрова). Все преподаватели имеют высшее педагогическое образование. Занятия будут проводиться на базе Пушкиногорской районной библиотеки.

Напомним, что Университет третьего возраста в Псковской области создан в 2007 году. Его просветительские программы нацелены на преодоление негативных последствий старения, формирования активной позиции и вовлечение пожилых людей в общественную жизнь региона. В 2017 году в рамках проекта «Единой России» «Старшее поколение», Университет третьего возраста в Пскове в 11 раз начал работу для студентов старшего поколения. Торжественное собрание в честь начала обучения состоялось в актовом зале регионального отделения Пенсионного фонда РФ.