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Культура

Программу «Вспоминая Октябрь» подготовили для туристов в Пушкинском заповеднике

Культурно-просветительную программу «Вспоминая Октябрь» к столетию Октябрьской социалистической революции проведут сегодня в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Жителям и гостям заповедника, всем, кто интересуется историей страны, предложат познакомиться с книжной выставкой «Революция и судьбы» в научной библиотеке (открытие в 15:40), прослушать небольшую лекцию «Революции 1917 года» (в 16:00) и посмотреть фильм «Пушкинский уголок» (в 16:20) об истории Святогорья в первые полтора десятилетия Советской власти.

Лидия Токарева уточнила, что этот фильм, подготовленный сотрудниками музея под руководством ведущего специалиста музейной службы информации Николая Алексеева, стал одним из этапов большого кинопроекта к 95-летию создания «Михайловского».

Вход на выставку, лекцию и показ фильма свободный для всех желающих.

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