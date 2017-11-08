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Спорт

Лучшие спортсмены и тренеры Псковской области получили награды

8 ноября в администрации Псковской области состоялся «Бал чемпионов», на котором чествовали лучших спортсменов региона, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Ваш кропотливый труд вносит большой вклад в развитие спорта области и России, это важно, так как сейчас спорт пытаются сделать частью большой политики», - обратился к спортсменам и тренерам врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он поздравил призёров и победителей конкурса на звание лучшего спортсмена и тренера и пожелал им новых побед во славу Псковской области и России.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов также поблагодарил за победы спортсменов и их тренеров. «К победе идет тот, кто силен духом, кто готов отказаться от радостей жизни и завтра выступить против соперника. Всё это - результат работы ваших тренеров, которые всегда с вами, ваших родителей, которые поддерживают вас на этом не легком пути», - заявил спикер регионального парламента. 

«Добивайтесь отличных результатов, чтобы у вас были достойные соперники, и чтобы судьи на соревнованиях ставили вам достойные оценки. Спасибо вам огромное, новых успехов в спорте!» - обратился Александр Котов к собравшимся и наградил спортсменов и тренеров благодарностями облсобрания.

«Для меня большая честь поздравлять и награждать тех людей, которые своими достижениями прославляют Псковскую область и РФ на разных соревнованиях, - присоединилась к поздравлениям уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. -  Я хочу сказать спасибо вашим наставникам и тренерам, которые переживают за вас и с вами занимаются».

Председатель Госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин по поручению депутата Госдумы РФ Александра Козловского вручил благодарственное письмо тренеру Александру Филиппову. «Сегодня много слов благодарности получили все спортсмены, я также хочу поблагодарить всех присутствующих в зале и тех, кто сегодня не смог приехать, тех, кто защищает честь Псковской области на соревнованиях», - сказал Иван Штылин и поблагодарил спортсменов и тренеров за нелегкий труд. Он отметил, что этот год был не менее успешным, чем 2016-й, и пожелал крепкого здоровья и семейного благополучия, а также спортивного везения.

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