Демонтировать рекламную конструкцию на площади Ленина в Пскове требует УФАС

18:24, 08 ноября 2017, ПАИ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области выдало предупреждение ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» о наличии в действиях по эксплуатации самовольно установленной рекламной конструкции, установленной на площади Ленина в Пскове, признаков нарушения антимонопольного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском УФАС.

В ведомстве отметили, что разрешение на установку и эксплуатацию указанной рекламной конструкции Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова не выдавал. Управление предупредило общество о необходимости демонтировать самовольную рекламную конструкцию, которая нарушает требования Закона о защите конкуренции (статья 14.8 - недобросовестная конкуренция).

«По нашему мнению, размещение таких рекламных конструкций не только нарушает требования действующего законодательства, но и несёт общественную опасность, так как они установлены в месте, не оборудованном и не предназначенном для осуществления рекламной деятельности» - отметила заместитель руководителя управления Татьяна Бойко.