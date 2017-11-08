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Общество

Нарушения при проведении аукциона на поставку системного блока допустила невельская администрация

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области выявило нарушения при проведении электронного аукциона на поставку системного блока, который заказало Финансовое управление администрации Невельского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского УФАС.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «М-Трейд» на действия аукционной комиссии администрации Невельского района при рассмотрении первых частей заявок на участие в данном электронном аукционе. Согласно извещению о проведении аукциона, размещенному в Единой информационной системе 18 октября, заказчику был необходим к поставке системный блок для ПК с определенными техническими характеристиками. При этом, как указал заявитель, ряд комплектующих закупаемого системного блока в настоящее время сняты с производства и не отвечает параметрам современной оргтехники, в связи с чем им был предложен товар с улучшенными характеристиками. Однако, заявка ООО «М-Трейд» была отклонена как не соответствующая требованиям аукционной документации, что и послужило поводом для подачи жалобы.

Изучив доводы жалобы, документацию электронного аукциона, Комиссия псковского УФАС по контролю в сфере закупок установила, что некоторые комплектующие действительно больше не производятся и являются «морально устаревшими», что нарушает принципы законодательства о контрактной системе, основывающийся на приоритете обеспечения государственных и муниципальных нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции (статья 10 Закона о контрактной системе). Вместе с тем, если такова потребность заказчика, то, как свидетельствует судебная практика, она является определяющей при формировании закупочной документации, отметили в УФАС.

Жалоба заявителя была признана необоснованной, а в ходе проведения внеплановой проверки всего размещения заказа были установлены иные существенные нарушения. Так, заказчику при формировании аукционной документации надлежало установить ограничения, создающие определённые препятствия для иностранных товаров и обеспечивающие поддержку товаров российского производства.

Нарушение нормы, обязывающей применение национального режима при осуществлении закупок, послужило основанием для принятия решения об отмене всех протоколов, составленных в ходе процедуры, и выдаче предписания о внесении изменений в документацию электронного аукциона.

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