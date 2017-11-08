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Александр Козловский: Управленческий опыт Андрея Турчака принесёт пользу России и Псковской области

Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единой России» Александр Козловский поздравил исполняющего обязанности секретаря Генсовета партии, экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака с избранием вице-спикером Совета Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«От всей души поздравляю Андрея Анатольевича Турчака с избранием на важный и ответственный пост заместителя председателя Совета Федерации! Уверен, что его трудолюбие, профессионализм, целеустремленность и большой управленческий опыт принесут пользу и России, и Псковской области, с которой он давно и прочно связан», - сказал Александр Козловский.

Напомним, сегодня, 8 ноября, Андрей Турчак стал шестым заместителем председателя Совета Федерации. Такое решение было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента. Его кандидатуру поддержали 157 членов Совета Федерации. Один воздержался, один высказался против.

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