Александр Козловский: Управленческий опыт Андрея Турчака принесёт пользу России и Псковской области

13:05, 08 ноября 2017, ПАИ

Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единой России» Александр Козловский поздравил исполняющего обязанности секретаря Генсовета партии, экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака с избранием вице-спикером Совета Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«От всей души поздравляю Андрея Анатольевича Турчака с избранием на важный и ответственный пост заместителя председателя Совета Федерации! Уверен, что его трудолюбие, профессионализм, целеустремленность и большой управленческий опыт принесут пользу и России, и Псковской области, с которой он давно и прочно связан», - сказал Александр Козловский.

Напомним, сегодня, 8 ноября, Андрей Турчак стал шестым заместителем председателя Совета Федерации. Такое решение было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента. Его кандидатуру поддержали 157 членов Совета Федерации. Один воздержался, один высказался против.