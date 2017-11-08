Вопросы безопасности дорожного движения на Гдовском шоссе обсудили на площадке ОНФ в Псковской области

16:15, 08 ноября 2017, ПАИ

На площадке регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области состоялся круглый стол, посвященный вопросам организации безопасности дорожного движения на участках автодороги по Гдовскому шоссе в Псковском районе. В круглом столе приняли участие представители госкомитета области по транспорту, отдела ГИБДД УМВД России по региону, бюджетного учреждения по ремонту дорог, общественники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Поводом к проведению круглого стола стал ряд обращений, поступивших в региональное отделение ОНФ по поводу нанесенной горизонтальной разметки на Гдовском шоссе в Псковском районе, в частности, на участках автодороги вблизи населенных пунктов Елизарово и Великое поле.

«Дорожная разметка на ряде участков изменена. В некоторых местах ранее была сплошная, а теперь прерывистая, разрешающая обгон. Именно это и беспокоит водителей. Интенсивность движения по данному направлению достаточно плотная, по этой дороге проходит и туристический маршрут к Спасо-Елизаровскому монастырю, а видимость на некоторых участках ограниченная. Данная ситуация может провоцировать ДТП, и на наш взгляд, требует внесения изменений в элементы горизонтальной разметки и соответствующие знаки», – сообщил член регионального штаба ОНФ в Псковской области Олег Мыслевич.

Участникам круглого стола был представлен алгоритм работы по проектированию дорожной разметки и установке знаков. Как пояснил представитель госкомитета Псковской области по транспорту, проекты на территории СЗФО разрабатывают специалисты научно-исследовательского проектного института транспортной инфраструктуры на основе мониторинга с использованием специального транспорта. Им фиксируются все съезды, неровности, искусственные сооружения, высота насыпи, наличие препятствий, потом данные обрабатываются компьютерной программой, которая и выдает необходимые элементы обустройства.

«На протяжении Гдовского шоссе в Псковском районе есть четыре участка, где нет знаков «Обгон запрещен», старая разметка обгон запрещает, а нанесенная сверху новая – прерывистая. При этом в настоящее время безопаснее эта дорога не стала. Уже два ДТП произошло, не считая прецедентов с опасными ситуациями», – констатировал Олег Мыслевич.

Представители ГИБДД УМВД России по региону отметили, что до 2011 года инспекция по безопасности дорожного движения утверждала проекты по обустройству дорожной инфраструктуры и в частности, по дорожной разметке, теперь законодательные нормы изменились, и предложения ГИБДД носят рекомендательный характер.

По итогам круглого стола его участники договорились в ближайшее время провести выездное совещание, посетив указанные участки Гдовского шоссе. По его итогам руководствуясь ГОСТами, сформировать предложения и вынести их на заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.