Документы и технику из двух иномарок украл неоднократно судимый великолучанин

13:35, 08 ноября 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в кражах из автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 7 ноября неизвестный разбил стекло двери автомобиля Renault, припаркованного у дома по улице Узловой, и украл документы на машину. На этой же улице он похитил из Mitsubishi радиомодулятор и флеш-карту.

По подозрению в совершении данных преступлений полиция по «горячим следам» задержала 42-летнего безработного великолучанина. Ведется проверка.