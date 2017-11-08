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Общество

Семинары по профилактике наркотиков посетили псковские педагоги

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с областным центром медицинской профилактики провели обучающие семинары для педагогов вечерней сменной общеобразовательной школы №1 и педагогов муниципальных образовательных учреждений региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ходе семинара педагоги были проинформированы о наркоситуации на территории области. Им рассказали о признаках употребления наркотиков, об ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также об алгоритмах действий в случаях столкновения с фактами употребления или распространения наркотиков подростками. Воспитателям передали памятки для родителей и буклеты для учащихся. Был также продемонстрирован методический фильм по обсуждаемой теме.

«Значимость воспитательной деятельности образовательных учреждений в деле профилактики наркомании очевидна. Правильно организованная воспитательная работа в школе позволяет формировать и развивать духовно-нравственные ценности, ориентацию на здоровый образ жизни. Именно педагогам отводится ключевая роль в формировании у подростков знаний, установок и навыков, необходимых для сознательного отказа от наркотиков», - отметили в УМВД России по Псковской области.

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