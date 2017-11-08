Форум «Россия – многонациональное государство» пройдет в Пскове 9 ноября

22:10, 08 ноября 2017, ПАИ

9 ноября в Псковском педагогическом комплексе пройдет форум для учащихся 8-10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений города «Россия – многонациональное государство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской администрации.

В рамках форума запланирована работа дискуссионной площадки «Россия – наш общий дом». Модератором дискуссии является уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Будут работать и другие площадки – «Шалом, друзья», «Диалог поколений и культур», «Культура малого народа сету», «Путешествие по Араратской долине», «Русская кукла» и «Традиции народной игры».

В этот же день состоится закрытие форума.