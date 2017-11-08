0
22:30
Проверки на Псковском озере устроили сотрудники ГИМС
21:25
Две великолукские деревни останутся без света 9 ноября
18:22
Собачья работа № 2. «Звездочки» псковского СИЗО
18:17
Юрий Каюдин выдвинут на «Народное признание – 2017» за спасение утопающих
17:43
Новый номер журнала «Свадебный переполох» вышел в Пскове
17:16
Поездку в санаторий выиграла одна из участниц «Мисс Псков – 2017»
15:38
Щиглицкий рыбзавод пополнил список претендентов на «Народное признание» в номинации «Наша марка»
Еще новости
Общество

Форум «Россия – многонациональное государство» пройдет в Пскове 9 ноября

9 ноября в Псковском педагогическом комплексе пройдет форум для учащихся 8-10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений города «Россия – многонациональное государство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской администрации.             

В рамках форума запланирована работа дискуссионной площадки «Россия – наш общий дом». Модератором дискуссии является уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Будут работать и другие площадки – «Шалом, друзья», «Диалог поколений и культур», «Культура малого народа сету», «Путешествие по Араратской долине», «Русская кукла» и «Традиции народной игры». 

В этот же день состоится закрытие форума. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Проверки на Псковском озере устроили сотрудники ГИМС
08 ноября 2017
Проверки на Псковском озере устроили сотрудники ГИМС
Две великолукские деревни останутся без света 9 ноября
08 ноября 2017
Две великолукские деревни останутся без света 9 ноября
Юрий Каюдин выдвинут на «Народное признание – 2017» за спасение утопающих
08 ноября 2017
Юрий Каюдин выдвинут на «Народное признание – 2017» за спасение утопающих 1
Новый номер журнала «Свадебный переполох» вышел в Пскове
08 ноября 2017
Новый номер журнала «Свадебный переполох» вышел в Пскове
Поездку в санаторий выиграла одна из участниц «Мисс Псков – 2017»
08 ноября 2017
Поездку в санаторий выиграла одна из участниц «Мисс Псков – 2017»
Щиглицкий рыбзавод пополнил список претендентов на «Народное признание» в номинации «Наша марка»
08 ноября 2017
Щиглицкий рыбзавод пополнил список претендентов на «Народное признание» в номинации «Наша марка» 3
«Бал чемпионов» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08 ноября 2017
«Бал чемпионов» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Открыт приём заявок на разработку проекта реставрации стен Окольного города в Пскове
08 ноября 2017
Открыт приём заявок на разработку проекта реставрации стен Окольного города в Пскове

Идет загрузка...