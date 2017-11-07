Сербские и нидерландские груши задержаны на границе в Пыталовском районе

14:02, 08 ноября 2017, ПАИ

В минувшие выходные в международном автомобильном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе запрещен ввоз из Сербии и Нидерландов двух партий свежих груш весом около 40 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Причина запрета ввоза груш из Сербии – несоответствие информации о производителе груза, указанной на маркировке товара и заявленной в фитосанитарном сертификате. Фитосанитарный груз из Нидерландов не был допущен к ввозу из-за отсутствия на маркировке товара информации о наименовании перемещаемой продукции и месте ее происхождения.

Фрукты возвращены на сопредельную территорию.