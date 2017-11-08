Александр Котов: Очень надеемся на помощь Андрея Турчака регионам

14:56, 08 ноября 2017, ПАИ

«Очень надеемся на конструктивное сотрудничество и помощь Андрея Турчака регионам нашей страны, Псковской области, в частности», - сказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя избрание исполняющего обязанности секретаря Генсовета партии, экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака на пост вице-спикера Совета Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, сегодня, 8 ноября, Андрей Турчак стал шестым заместителем председателя Совета Федерации. Решение было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента. Его кандидатуру поддержали 157 членов Совета Федерации. Один воздержался, один высказался против.

Александр Котов отметил, что накопленный опыт работы на должности губернатора Псковской области поможет Андрею Турчаку в деятельности на посту зампредседателя Совета Федерации, и с этой позиции он будет обращать на проблемы регионов больше внимания.

«Я думаю, что он сам в этом заинтересован, поскольку прошел такую серьезную школу, очень хорошо знает те проблемы, с которыми сталкиваются регионы нашей страны, и я уверен, что он эти проблемы донесет до членов Совета Федерации, до Правительства РФ, благо теперь, после такого назначения, ему позволяет его нынешний статус», - считает секретарь регионального отделения «Единой России».