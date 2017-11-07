Обменный курс: слова на цифры

16:46, 08 ноября 2017, ПАИ

Как обменять минуты на гигабайты и живы ли еще разговоры по душам? Об этом и о многом другом в эксклюзивном интервью Псковскому агентству информации рассказал директор псковского филиала Tele2 Максим Замахин.

- В конце октября оператор Tele2 предложил псковичам обменять минуты разговоров на гигабайты. Неужели все перешли на мессенджеры и перестали общаться голосом?

- Профиль потребления услуг связи современным абонентом, безусловно, в целом изменился. Люди меньше разговаривают и больше пользуются мобильным интернетом. Мы постоянно следим за потребностями наших абонентов и в начале этого года запустили новую коммуникационную платформу «Другие правила», на базе которой предлагаем нашим клиентам простые и удобные услуги. Именно поэтому мы активно расширяем покрытие и в августе этого года построили сеть 4G в Псковской области.

И да, совсем недавно в конце октября мы сделали уникальное предложение - «Обмен минут на Гб». Теперь наши абоненты, которые обнаружили, что у них в тарифе остаются неизрасходованные минуты, могут обменять их на интернет-трафик при помощи простой команды или на сайте в личном кабинете. В результате каждый абонент может подстроить тариф индивидуально под свои задачи.

- Если традиционная передача голоса и SMS «умрут», то что будет с операторами связи? Они превратятся в интернет-провайдеров, «трубу» для трафика?

- Сразу вспоминается, как забвение пророчили театру и книгам, но мы с вами по-прежнему ходим на спектакли, знаем, что «книга – лучший подарок», уже много лет популярен буккроссинг. Знаете, я предположу, что в ближайшее время мы продолжим разговаривать по телефону. Во-первых, потому что далеко не у всех смартфоны. Во-вторых, потому что не всем легко овладеть современными приложениями. А, в-третьих, потому что просто звонить и говорить с близкими – это приятная, если хотите, привычка.

Да, сейчас звонки и SMS уходят на второй план, зато активно растет спрос на мобильный интернет. И мы в Tele2 стараемся отвечать запросам времени. Так, в наших пакетных тарифах, например, бесплатный трафик в популярных мессенджерах WhatsApp, Viber и «ТамТам», в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», а также в наших мобильных приложениях Tele2 TV и Zvooq.

- Со сферой развлечений – музыкой, видео и соцсетями - все понятно, но еще знаем, что у вас есть банковская карта – не слишком ли далеко от телекома?

- Смартфон уже стал привычным инструментом оплаты, как благодаря системам бесконтактных платежей с самого гаджета, так и в целом благодаря развитию электронной коммерции. Но превратиться в банк мы не стремимся. В этой сфере мы работаем по принципу сотрудничества. Банковскую карту «Другие правила» мы сделали в партнерстве с Touch Bank. Непосредственно финансовые услуги клиентам оказывает он, а Tele2 в свою очередь обеспечивает выгодные условия - хороший кэшбек и скидки на оплату мобильной связи. Более того, чтобы у клиентов был большой выбор, мы планируем увеличить количество банков-партнеров.

- А зачем вы выпустили собственные смартфоны?

- За последние несколько лет мы построили в стране отличную сеть. И нам было важно выпустить такой смартфон, который бы по нашей доброй традиции был качественным продуктом по доступной цене. И нам это удалось. Например, Tele2 Mini – в десятке лидеров продаж в Псковской области. В целом наш аппарат в прошлом году стал самым популярным смартфоном среди операторских и одним из самых популярных в России. В нашей линейке еще есть модели Tele2 Midi, Maxi, а также их версии с поддержкой LTE. Еще один любопытный факт - сегодня уже 52% абонентской базы Tele2 в области пользуется смартфонами, и первое место занимает iPhone 5S.

- Вы говорили, что построили хорошую сеть для мобильного интернета. Не поздно ли запустили 4G?

- В этом году сегмент смартфонов с поддержкой LTE продемонстрировал высокие темпы роста. В Псковской области их доля составила 14%. Два года назад таких устройств в нашей базе было всего порядка 5%. Так что мы запустили 4G вовремя. Именно тогда, когда это нужно абонентам.

- С появлением новых скоростей цены и тарифы изменились?

- Цены остались прежними – честными и выгодными, как всегда. А вот тарифную линейку мы усовершенствовали. В сентябре в Псковской области мы запустили тариф «Мой выбор», в котором абонент сам может подобрать для себя удобное сочетание количества минут и объема интернет-трафика.

Всего доступны 16 комбинаций тарифа, которые подойдут и для активных пользователей интернета, и для владельцев кнопочных телефонов. Также в наших тарифах звонки на Tele2 по всей России не уменьшают пакет минут, а мобильный интернет тарифицируется в поездках по стране «как дома».

- Но вы убрали в этом году безлимитный интернет. Почему?

- Эра безлимитов закончилась, это свершившийся факт в тарифных линейках всех операторов. Дело тут в том, что безлимиты – услуга для очень небольшого процента клиентов, которая может приводить к ухудшению качества связи для всех абонентов. Взамен мы ввели безлимит на самое важное для современного пользователя: социальные сети и мессенджеры.

И, конечно, на всех пакетных тарифах у нас действует услуга «Перенос остатков», которая в начале этого года серьезно всколыхнула рынок мобильной связи и заставила конкурентов даже копировать наше решение.

- А чем вы вообще тогда конкурируете, если услуги можно легко копировать?

- Когда клиент принимает решение о выборе оператора или о том, остаться ли с ним, он исходит из рациональных и эмоциональных предпосылок. Рациональные – это цена, эмоциональные – это, например, ощущение комфорта и доверия, симпатии к бренду, но на первый план сегодня все же выходит качество услуг и сервиса. Сейчас Tele2 уделяет большое внимание развитию абонентского обслуживания.

Так, в сентябре этого года Tele2 первой среди российских компаний получила сертификат соответствия требованиям ISO 18295, что свидетельствует о высочайшем уровне профессионализма и клиентоориентированности специалистов службы поддержки. Время телефонного обращения в наш звонковый центр в среднем составляет 2 минуты, а время ожидания ответа сократилось до 25 секунд, что является лучшим результатом в телеком-индустрии. Если говорить об онлайн каналах обслуживания, то мы помогаем нашим клиентам в Telegram, Viber, WatsApp и в веб-чате на нашем корпоративном сайте. Такой формат клиентской поддержки становится все более популярным у наших клиентов, потому что помогает сэкономить время и решить вопрос в любом, даже очень шумном месте. При этом скорость ответа в онлайн-каналах составляет около 20 секунд.

- А для бизнесменов Пскова есть новые услуги?

- Мы расширили действие услуги «Перенос остатков» на тарифы для юридических лиц. Уверен, что подобное нововведение понравится нашим корпоративным абонентам. Стали предоставлять услугу «Платежи и переводы» для корпоративных клиентов, которая позволяет экономить время и упростить ряд бизнес-процессов. Например, с ее помощью можно просто и быстро оплачивать парковку и штрафы, совершать интернет-покупки, переводить деньги на банковские карты. Действующие предложения также пользуются успехом в b2b сегменте, что подтверждает существенный рост количества клиентов в данном направлении.

- Вы активно участвуете в жизни региона, зачем это нужно вашей компании?

- Tele2 динамично развивающаяся компания и мы вносим вклад в развитие региона не только предоставлением качественной и доступной связи, а также стараемся поддерживать различные социальные и городские проекты. В этом году мы второй раз стали партнером премии «Народное признание». За последний год у нас произошел целый ряд значимых событий и достижений. Нам хорошо известно, насколько важно ставить амбициозную цель и достигать высокого результата, поэтому мы с радостью выступили партнером конкурса, где лучших выбирают сами псковичи.