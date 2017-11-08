Псковичи простились с Александром Соловьёвым

15:48, 08 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 8 ноября, в Пскове состоялось прощание с бывшим исполнительным директором Совета муниципальных образований Псковской области Александром Соловьёвым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На отпевание в храм Александра Невского пришли родственники, друзья, сослуживцы Александра Соловьёва, глава Пскова Иван Цецерский, официальные лица города и области, депутаты Псковской городской Думы, военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии.

Гроб с телом покойного после отпевания вынесли из храма воины-десантники, впереди несли его награды. Затем траурный кортеж направился на кладбище в Орлецы.

«Ушёл из жизни замечательный, порядочный человек, настоящий офицер. Он всю свою жизнь без остатка посвятил Родине и любимому городу, всегда был надежным и отзывчивым другом», - сказал Иван Цецерский, вспоминая своего коллегу.

Похоронили Александра Соловьева с отданием воинских почестей, салютуя холостыми залпами.

Вспоминая своего боевого товарища, генерал-майор Юрий Соседов подчеркнул: «Это был боевой офицер, смелый, решительный и образованный. Командир полка, который был образцом для своих подчиненных».

Александр Соловьёв родился 15 октября 1947 года в Таллине (Эстония). В 1970 году окончил Ленинградское артиллерийское командное училище, в 1977-м - Академию им. Фрунзе, в 1996-м - Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Являлся высшим муниципальным советником 1-го класса. В Республике Афганистан проходил службу на должности командира 350-го гвардейского Краснознамённого ордена Суворова парашютно-десантного полка. После 1993 года работал в администрации Псковской области, администрации Псковского района, Псковской городской Думе. Награждён орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, За службу Родине в Вооружённых Силах СССР 3-й степени и медалями Министерства обороны.