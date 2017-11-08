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Общество

Более 3200 псковичей заболели ОРВИ за прошедшую неделю

С 30 октября по 5 ноября в Псковской области зарегистрированы 3 тыс. 273 случаев заболеваний ОРВИ, из них 1 тыс. 681 - в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора. 

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. За указанный период в регионе зафиксированы 73 случаев ОКИ, в том числе 33 - в городе Пскове.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты выполнили 37 лабораторных (микробиологических) исследований воды – 37, 4 пробы не соответствуют требованиям. Также были проверены 177 смывов (не соответствуют - 4) и 43 пищевых продукта (не соответствуют - 2). Сотрудники Управления составили 27 протоколов об административных правонарушениях. Выданы 6 предписаний об устранении нарушений и 1 представление. 

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