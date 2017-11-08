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Общество

На встречу с экспертами в области коммунальной сферы могут попасть псковичи

29 ноября в Москве состоится IV Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры», сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Организатором мероприятия выступает Национальный центр ГЧП при поддержке Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ, Ассоциации ЖКХ «Развитие» и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Цель форума - консолидация федеральных, региональных и частных ресурсов для повышения эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры и формирования рынка профессиональных частных компаний-операторов. За три года Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры» стал традиционным местом встречи ведущих экспертов в области коммунальной сферы, представителей органов государственной власти, частных инвесторов и научного сообщества.

В этом году драйвером деловой программы станут вопросы выработки типовых подходов к подготовке и реализации концессионных проектов в коммунальной сфере. В частности, пленарная дискуссия будет посвящена «коробочным» решениям для кредитования концессионных соглашений в сфере ЖКХ, разработанных Сбербанком России совместно с Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации.Такие типовые решения призваны повысить качество проектной документации и снизить расходы на подготовку пакета документов в каждом конкретном проекте. Также в центре внимания - вопросы государственной поддержки инвестиционных проектов в коммунальной сфере, проблемы законодательного регулирования и распределения полномочий между регионами и муниципалитетами, механизмы предпроектного финансирования и другие перспективные меры поддержки коммунальных проектов ГЧП. В формате стресс-теста эксперты оценят перспективные проекты на предмет качества их подготовки иинвестиционной привлекательности. Не останутся без внимания вопросы борьбы с твердыми коммунальными отходами - в рамкам крутлого стола эксперты обсудят регулирование сектора обращения с ГКО и факторы, сдерживающие рост инвестиций в отрасль.

Участие представителей органов власти субъектов и муниципальные образований Российской Федерации - бесплатное. Подробная программа и регистрация доступны на официальном сайте мероприятия.

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