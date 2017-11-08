«Пьяных» ДТП становится меньше в Псковской области

20:14, 08 ноября 2017, ПАИ

В Псковской области уменьшается количество «пьяных» ДТП, но уровень аварийности по вине нетрезвых водителей остается достаточно высоким. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региона со ссылкой на Госавтоинспекцию. Так, за 9 месяцев текущего года нетрезвые водители совершили 116 ДТП, в которых погибли 27 человек и 165 пострадали.

В связи с этим в Великолукском районе была проведена акция «Трезвый водитель-гарант безопасности!» В рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни дорожные полицейские совместно с учащимися обратились к водителям транспортных средств с призывом отказаться от употребления алкоголя. Инспекторы Госавтоинспекции Невельского и Великолукского районов вместе с ребятами из Борковской школы раздавали водителям информационные листовки по профилактике нетрезвого вождения, а также наклейки на стекло «Я не пью за рулем!»

«К сожалению, соблюдение правила трезвости при вождении транспортных средств многими далеко не всегда соблюдается. Необходимость повышения культуры вождения и степени ответственности при управлении транспортными средствами остается сегодня крайне актуальным вопросом», - пояснили цель акции в полиции.

В завершение акции госавтоинспекторы еще раз напомнили водителям о том, что алкоголь и автомобиль – понятия несовместимые.