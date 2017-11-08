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Общество

Сожжение наркотиков провели псковские правоохранители

Сегодня, 8 октября,  в Пскове на основании судебных решений уничтожили путём сжигания наркотические средства,  изъятые в разное время из незаконного оборота в результате проверки поступившей информации оперативными сотрудниками региональных управлений МВД, ФСКН и ФСБ. Процедуру уничтожения провела  межведомственная комиссия в составе представителей следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков регионального  УМВД России, Управления Росприроднадзора по области, Государственного комитета по здравоохранению и фармации, при содействии отдела Росгвардии по региону, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК.

Фигуранты уголовных дел, после документирования их противоправной деятельности, были задержаны, а в отношении отдельных еще на стадии предварительного следствия судом по ходатайству следователей Следственного комитета избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Такие дела находятся в компетенции следственных органов Следственного комитета России при условии совершения наркопреступлений несовершеннолетними, должностными лицами правоохранительных органов, лицами особого правового статуса.

Максимальный тюремный срок, назначенный судом одному из виновных, составил 8 лет 6  месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а масса изъятой в ходе обыска на чердаке у одного из фигурантов марихуаны – почти килограмм.

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