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Культура

В первый день акции «Театр всем» в Пскове проданы более 200 билетов

7 ноября в Псковском академическом театре драмы стартовала акция «Театр всем!». В первый день акции проданы более 200 билетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Напомним, в рамках этой акции на самый популярный спектакль месяца действует специальная цена. По итогам октября самой посещаемой постановкой стала работа московского режиссёра Анны Потаповой «Старик». Также спектакль получил наибольшее количество положительных отзывов от зрителей. Таким образом, любой билет на показ спектакля «Старик», который состоится 12 ноября, можно приобрести за 200 рублей.

Билеты по акции ещё в наличии в кассе театра на улице Пушкина, 13.

Напомним, что спектакль «Старик» создан на основе одноименной пьесы Максима Горького. По сюжету в размеренной и богатой жизни успешного предпринимателя Мастакова неожиданно появляется загадочный старик. Он начинает вносить смуту в сердца людей. Оказывается, что у каждого героя есть свой «скелет в шкафу». 

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