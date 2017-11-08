63 человека погибли на пожарах в Псковской области в этом году

17:08, 08 ноября 2017, ПАИ

За 10 месяцев на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрированы 634 пожара, которые нанесли прямой материальный ущерб в размере 58 млн 893 тыс. рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на пожарах погибли 63 человека, в том числе 2 ребёнка, и 56 пострадали.

В числе погибших людей были 27 пенсионеров, 21 лицо без определённого рода деятельности, 9 рабочих, 4 инвалида и 2 ребёнка.

В городах и райцентрах области произошли 276 пожаров с прямым материальным ущербом в размере 23 млн 111 тыс. рублей. Погибли 19 человек, из них 3 - в нетрезвом виде. На города и райцентры приходится 43,53% от общего количества пожаров в области, 39,24% общей суммы материального ущерба и 30,16% числа всех погибших на пожарах людей. Огнеборцы спасли 258 человек.

В сельской местности за текущий период зафиксированы 358 пожаров, материальный ущерб от них составил 35 млн 781 тыс. рублей. Здесь погибли 44 человека, среди них 6 - в нетрезвом виде. Доля таких пожаров составляет 56,47%, ущерб - 60,76%, число погибших людей - 69,84%. На пожарах в сельской местности спасены 95 человек.

Основная доля пожаров и ущерба от них зарегистрированы в жилом секторе, где за 2017 год произошли 468 пожаров с прямым материальным ущербом 35 млн 728 тыс. рублей. В жилом секторе сгорели 57 человек или 90,48% от общего числа погибших.

Самыми распространенными причинами пожаров в жилом секторе были неосторожное обращение с огнём – 107 случаев, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 145, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 125, поджоги – 70, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 8, нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 8.

Наиболее частой причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное обращение с огнём, так погибли 32 человека. По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошли 28 пожаров, материальный ущерб от которых составил 1 млн. 690 тыс. рублей.

За указанный период пожары уничтожили 314 строений, 18,75 тыс. кв. м. площадей, 50 единиц автотранспорта. Спасены 353 человека, на 136 млн 302 тыс. рублей материальных ценностей, 702 строения, 52 единицы автотранспорта.

Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших при них людей отмечено в Печорском, Порховском, Псковском, и Стругокрасненском районах, а рост показателей наблюдается в Дновском, Невельском, Опочецком и Плюсском районах.