Проверки на Псковском озере устроили сотрудники ГИМС

22:30, 08 ноября 2017, ПАИ

Государственные инспекторы по маломерным судам группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» провели профилактический выезд на Псковское озеро в районе деревень Мешоколь и Толбица. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, в ходе выезда сотрудники ГИМС проверили у водителей маломерных судов наличие судового билета и удостоверения на право управления судном, а также спасательных средств на находящихся в плавании лодках и катерах.

Особое внимание при проверках специалисты группы патрульной службы № 1 уделили соответствию маломерных судов нормам безопасности. При каждой проверке обязательно проводился дополнительный инструктаж судоводителей. Со всеми гражданами, в отношении которых были составлены административные протоколы, проведены беседы. Им в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности при передвижении по воде.

Как отметили сотрудники ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области», перед каждым плаванием судоводителям необходимо уточнять прогноз погоды, проверять запасы топлива и комплектацию оснащения судна. В плавание рекомендуется взять компас или gps-навигатор, которые помогут сориентироваться в условиях ухудшения видимости.

Государственные инспекторы по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» напомнили гражданам, что соблюдение правил – залог безопасности.