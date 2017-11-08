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Общество

Новый номер журнала «Свадебный переполох» вышел в Пскове

Вышел в свет шестой выпуск ежегодного псковского глянцевого журнала «Свадебный переполох», изданием которого занимается Медиахолдинг Псковской области. Журнал будет полезен молодым людям, решившим вступить в брак, и их близким, тоже участвующим в подготовке незабываемого торжества. Тираж журнала  - 2000 экземпляров.

Как обычно, журнал вручат в ЗАГСе всем парам, которые пришли подавать заявление.

Обложку украсила фотография Максима и Кристины Самуйловых. История их любви опубликована на страницах журнала.

В издании пары найдут массу полезной информации о подготовке одного из самых незабываемых событий в их жизни. Журнал призван стать, своего рода, справочником в процессе подготовки к свадьбе. С его помощью будущие молодожены смогут организовать стильное торжество, грамотно выбрать фотографа, подобрать наряд для невесты и жениха, определиться с банкетным залом и украшениями, наконец, победить панику перед торжеством. В журнале вы также найдете информацию о тенденциях нового свадебного сезона, трендах при создании свадебного торта-2018 и моде на определенные обручальные кольца.

Информационный журнал «Свадебный переполох» издается совместно с Главным государственным управлением юстиции Псковской области с 2011 года. 

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