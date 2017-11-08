29 попыток передачи запрещенных предметов пресечены в псковских исправительных учреждениях за 9 месяцев

17:27, 08 ноября 2017, ПАИ

За 9 месяцев к административной ответственности привлечены 29 граждан, которые были задержаны при попытке передачи запрещенных предметов в пределах режимных территорий исправительных учреждений в Псковской области. Такие данные были озвучены на заседании коллегии УФСИН России по региону, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Заседание коллегии прошло под руководством начальника УФСИН России по Псковской области Юрия Лымаря. В мероприятии приняли участие заместители начальника управления, начальники отделов и служб аппарата управления, начальники учреждений. В рамках работы коллегии было проанализировано состояние всех направлений деятельности УФСИН за 9 месяцев.

На конец отчетного периода фактическая численность спецконтингента в учреждениях УФСИН России по Псковской области составила 4 тыс. 351 человек. На учете уголовно-исполнительной инспекции состоял 2 тыс. 261 осужденный к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, что на 568 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В своем выступлении Юрий Лымарь подробно проанализировал обстановку в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона и подчеркнул остроту проблемных вопросов по отдельным отстающим направлениям деятельности служб и отделов подведомственных УФСИН учреждений.

Далее согласно регламенту были заслушаны заместители начальника управления о текущем положении дел в структурных подразделениях региона. В своих выступлениях докладчики подвели итоги работы по своим направлениям деятельности, отметили достигнутые результаты за 9 месяцев, наметили приоритетные цели на предстоящий период. Ряд руководителей структурных подразделений пенитенциарной системы области, допустивших упущения в работе, доложили о мерах, принятых для устранения выявленных нарушений.

Оперативная обстановка в учреждениях УИС области в целом оставалась стабильной. За истекший период преступлений и чрезвычайных происшествий в подведомственных учреждениях не зарегистрировано, побегов из-под охраны и надзора не допущено. Медико-санитарная обстановка в исправительных колониях и следственных изоляторах области оставалась стабильной.

Благодаря работе профессиональных образовательных учреждений УФСИН России по Псковской области в отчетном периоде получили профессию 1 тыс. 90 осужденных по 24 направлениям деятельности.

В целом работа учреждений УИС области по итогам 9 месяцев текущего года была признана удовлетворительной.