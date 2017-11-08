Бойцы псковского СОБРа провели для школьников «Урок мужества»

21:13, 08 ноября 2017, ПАИ

Накануне Дня специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии в псковском СОБРе прошел «Урок мужества» для школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

О задачах, которые решает специальный отряд быстрого реагирования, школьникам рассказал командир отряда полковник полиции Алексей Холодков. Ребятам продемонстрировали фильм о сотрудниках СОБР, бойцы отряда смоделировали ситуацию задержания вооруженных преступников и освобождения захваченного здания.

После показательных выступлений все желающие смогли посмотреть на оружие, которое используют бойцы спецподразделения, а также подержать в руках все представленные образцы.

В Росгвардии отметили, что подобные мероприятия проводятся регулярно и стали традиционными как для сотрудников СОБРа, так и для представителей учебных заведений Пскова и области.