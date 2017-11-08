ОЭЗ «Моглино» вошла в рейтинг инвестиционной привлекательности Минэкономразвития

18:00, 08 ноября 2017, ПАИ

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Моглино», расположенная в Псковском районе Псковской области, вошла в рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ Министерства экономического развития.

Как сообщается на сайте ведомства, «Моглино» расположилось во второй группе под названием «Достаточно привлекательные с инвестиционной точки зрения ОЭЗ». Кроме того, в сводном рейтинге представлена первая группа «Высокая инвестиционная привлекательность ОЭЗ» и третья группа «Умеренная инвестиционная привлекательность». В своей группе «Моглино» занимает третье место из семи и восьмое место из пятнадцати ОЭЗ, представленных в общем рейтинге.

Лидером рейтинга стала подмосковная ОЭЗ «Дубна». На втором месте ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан), на третьем – ОЭЗ «Липецк». Замыкают пятерку лидеров ОЭЗ «Санкт-Петербург» и ОЭЗ «Иннополис» (Республика Татарстан).

При составлении рейтинга учитывалось количество резидентов, объем осуществленных инвестиций, наличие льгот и преференций для инвесторов, обеспеченность инфраструктурой, инвестиционная привлекательность региона, открытость информации об ОЭЗ в интернете и другие параметры.

«Это первый за 12 лет функционирования ОЭЗ рейтинг, позволяющий российским и международным инвесторам подобрать наиболее инвестиционно привлекательные площадки», - отметила заместитель директора Департамента регионального развития Эльмира Ахмеева.